Premio giornalistico "Natale Ucsi". Riconoscimento a Roberto Mazzoli

Il bello della notizia. E cioè il buono che si porta appresso. È l’obiettivo delnazionale "", che ha insignito pure il cardinale Gianfranco Ravasi. Quest’anno, per la sezione Stampa, è stato attribuito ilspeciale a, del quotidiano Avvenire (in foto, accanto a Ravasi). Pesarese, noto perché al vertice della direzione del giornale interdiocesano il Nuovo Amico, ha raccontato in un suo pezzo la quotidianità di ragazzi con disabilità, delle loro famiglie e di un contesto lavorativo che li accoglie attraverso l’esperienza della "Utopia di Pesaro".non è nuovo nei concorsi giornalistici nazionali. Si ricorda ilSentinella del Creato nel 2017, ilFesta del Maestro nel 2022 e nell’aprile scorso ilDon Tonino Bello.