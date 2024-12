Nerdpool.it - Pokémon GO City Safari arriva in Italia!

GOincon una speciale avventura da vivere live: dal 29 al 30 marzo 2025 si terrà a Milano l’eventoGO.Un’occasione davvero imperdibile per i fanni del gioco che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta della città insieme per catturare tutti i, che appariranno in esclusiva durante l’evento.Per partecipare aGO: Milano sono già in vendita i biglietti, acquistabili sul sito Pokemongolive.com e direttamente dall’appGO. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro per ogni giornata di gioco (tasse e spese applicabili escluse).Il biglietto darà l’accesso a una ricerca speciale dove bisognerà aiutare il Professor Willow ed Eevee a conoscere meglio iche appariranno durante l’evento.