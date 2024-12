Ilgiorno.it - Poesia e musica con Passoni e Savogin

Uno spettacolo died epiche avventure quotidiane. Davidee Simone, muniti di ukuleli, keytar e casio, presentano il doppio libro “Sp/Lit. Un libro di poesie e fotografie“ che racconta i loro 20 anni di poetry slam in Italia. Un libro che si legge in due sensi: da un lato Davide, dall’altro Simone, con dieci poesie a testa. La serata si terrà venerdì 20 dicembre alle 21, alla Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como. L’ingresso è a offerta libera. Per info e prenotazioni: [email protected] oppure 349 3326423 – 338 7985708.