Pietrangeli la caduta e l’operazione | Ho avuto paura Gli auguri speciali a Sinner | Jannik batti il record di Djokovic

(Adnkronos) – “è giovane, ha molte possibilità di vincere ancora tantissimi Slam, è difficile quantificare quanti ma gli auguro di cuore che possa battere ildi 24 Slam di Novak”. E’ l’o speciale che la leggenda del tennis italiano Nicola, in un’intervista speciale, invia a. Il numero 1 del tennis mondiale è reduce da un’annata straordinaria e nel 2025 punterà a confermarsi. Il caso doping, dice, non condizionerà l’azzurro: “Sono certo che tutto verrà chiarito e che tutto sarà archiviato quanto prima, così che il giocatore possa ritrovare la sua tranquillità”. Il 2024 del tennis italiano si è chiuso con il secondo trionfo consecutivo in Coppa Davis. “Bravissimi in particolaree Berrettini, da quello che vedo e sento c’è un bellissimo feeling tra di loro e con tutta la squadra”, dice l’ex capitano azzurro di Coppa Davis.