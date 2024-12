Tuttivip.it - “Perché hanno cacciato proprio lui”. Grande Fratello, la scoperta a tarda notte: non pensava finisse così

La competizione nella casa delcontinua a essere serrata e, anche questa settimana, i telespettatoriespresso il loro verdetto. Tra Helena, le Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso, questi i nomi al televoto di questa settimana, il pubblico delha determinato Stefano come eliminato.Nella scorsa puntata delha visto finire in nomination per l’eliminazione Helena, le Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso. La tensione è stata palpabile fin dall’inizio della serata, soprattutto dopo che Alfonso Signorini ha chiuso il televoto per l’eliminazione ad inizio puntata. Il pubblico ha dovuto attendere fino a un’ora dalla conclusione per scoprire chi sarebbe stato costretto ad abbandonare la casa più famosa d’Italia.Il primo concorrente a salvarsi è stata Helena, seguita subito da Shaila.