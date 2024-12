Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale, trivelle a Muraglia: "E in primavera largo al cantiere"

di Benedetta Iacomucci Dalle carte alla terra viva. Dai discorsi alle. Sono iniziati ieri, sulla collina di, i sondaggi sul terreno preliminari all’insediamento delper il, che se tutto va come previsto, dovrebbe essere avviato "in". Questa la previsione dell’assessore regionale Francesco Baldelli, ieri presente al sopralluogo in collina assieme al progettista Piscitelli, alla responsabile del progetto Lucia Mosciatti e al geologo Francesco Serra. Una ’scarpinata’ tra gli arbusti e il fogliame per vedere fisicamente le sonde che perforano il terreno, ed essere certi che là sotto, 30 metri più in basso, non ci sia nulla che possa in qualche modo ostacolare la realizzazione dell’intervento, sempre tenendo presente "che ci troviamo in un contesto fragile – ha detto Baldelli – che per questo va attentamente studiato".