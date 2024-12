Formiche.net - Nuovi segnali sulle carenze di istruzione e formazione. L’analisi del prof. Zecchini

Che gli italiani, entrambi giovani e meno giovani, presentassero significative arretratezze in fatto diera ben noto da tempo. Ma dopo tanti interventi e superata la crisi dell’insegnamento ed apprendimento durante la pandemia, ci si aspettava un rapido miglioramento sotto l’impeto dell’avanzare delle competenze richieste dall’incalzante evoluzione delle tecnologie e dei bisogni sociali. Si sperava, in particolare, che gli italiani riuscissero a recuperare il ritardo accumulato e il distacco che li separa dalla maggioranza dei paesi sviluppati. Così non è avvenuto, stando ai risultati delle più recenti verifiche effettuate in ambito sia nazionale, sia internazionale.Di recente sono emersi diversiche tracciano un quadro inquietante sui livelli die competenza raggiunti e gettano ombrepossibilità del Paese di mantenere i livelli di prosperità economica acquisiti.