Ilfattoquotidiano.it - ’Ndrangheta stragista, tutto da rifare: la Cassazione annulla con rinvio le condanne per i boss Graviano e Filippone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

daper il processo “”. La Sesta sezione della Corte di, presieduta da Pierluigi Di Stefano, hato gli ergastoli inflitti in primo e in secondo grado aldi Brancaccio Giuseppe, detto “Madre natura”, e a Rocco Santo, esponente della cosca Piromalli di Gioia Tauro.Entrambi erano stati condannati, nel marzo 2023, dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria per il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Scilla. Secondo la Dda di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giuseppe Lombardo, si trattava di un agguato rientrante a pieno titolo nelle cosiddette “stragi continentali”.mento con, e quindi nuovo processo davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, anche per gli altri due attentati consumati, alla fine del 1993 in riva allo Stretto, ai danni di pattuglie di carabinieri.