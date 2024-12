Ilrestodelcarlino.it - Massacrata col mattarello. Il marito si è accanito su di lei. E la figlioletta ha visto tutto

Aveva ancora in braccio stretta a sé ladi appena 14 mesi, spaventata a morte. Il vestito inzuppato dal suo stesso sangue che fuoriusciva da profonde ferite alla nuca e sullo stinco. E gli occhi terrei di chi ha appenala morte a un solo colpo didi distanza. È stata ritrovata così, domenica in un appartamento a Rimini, una 29enne di origini peruviane dopo essere stataa colpi dida cucina da parte del proprioe padre della bambina, che ha assistito alla tremenda aggressione. È stato sfiorato insomma l’ennesimo femminicidio a Rimini, prima che fosse lo stesso 29enne albanese – poi finito in manette per tentato omicidio – a chiamare la polizia per confessare quanto appena compiuto. Per confessare di avere picchiato a sangue con une quasi ucciso la propria compagna.