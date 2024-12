Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Casse si mette largamente al comando, bene Innerhofer, Paris indietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Theaux è undicesimo a 1?65 di ritardo, alto invece il tempo dello statunitense Morse.12.21 Buon finale del francese Nils Alphand: è ottavo a 1?31. Anche con i pettorali più alti si può fare il tempo.12.19 Buono il tempo dello statunitense Jared Goldberg che è settimo a 77 centesimi di ritardo da.12.18 Decima piazza per il finlandese Lehto a un ritardo di 1?84 da.12.17 CHE BRAVO! Terzo a 61 centesimi da, anche l’altoatesino si ritrova competitivo.12.15 L’austriaco Danklmeier si inserisce in dodicesima posizione a 2?15 da, appena davanti a Schieder.ora è diciottesimo.12.14 Perde tanto nel finale, ma è comunque nono l’elvetico Alexis Monney a 1?87 da.12.13 Molto bravo lo svizzero Stefan Rogentin che paga solo 75 centesimi daed è quinto.