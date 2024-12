Calciomercato.it - Lazio-Inter, la Nord non dimentica: quanti applausi alla squadra nonostante la batosta

I tifosi biancocelesti rispondono in maniera niente affatto scontata ai propri calciatori dopo la scoppola storica di staseraLacrolla malamente all’Olimpico contro un’irresistibilei primi 30 minuti ben giocati. L’infortunio di Gila e i due gol a fine primo tempo hanno cambiato la partita mettendola totalmente in discesa. Un 6-0 umiliante, una prestazione brutta anzi bruttissima, troppo brutta per essere vera e per essere quella dellavista fino ad ora.Marco Baroni (LaPresse) – calciomercato.itLadi Baroni sta facendo comunque una super stagione, ladi stasera di certo impone delle riflessioni ma non può assolutamente cancellare i risultati delle precedenti 23 partite, dei gol, lo spettacolo, l’impegno, la grinta e l’attaccamentomaglia dimostrato da giocatori e allenatore.