Lanotiziagiornale.it - L’agente e il principe, così la spia cinese fece ingresso a Windsor

Yang Tengbo, imprenditoreconosciuto nei corridoi del potere londinese come Chris Yang, non era solo un uomo d’affari con agganci internazionali. Era, secondo l’accusa, un agente sotto copertura per Pechino. Il Regno Unito si ritrova, oggi, con uno scandalo che tocca le sue vene più nobili e più fragili: la famiglia reale, i governi di ieri e le maglie larghe della sua sicurezza nazionale.È il fratello di Carlo III, ilAndrea, ad aver fatto da ponte – o forse da varco – tra Yang e le stanze più riservate del potere. Yang aveva accesso a residenze reali come Buckingham Palace eCastle. Riceveva deleghe personali per trattare con gli investitori cinesi. Ma in un documento ora esploso in pubblico, una lettera del 2016 firmata da Dominic Hampshire, consigliere di Andrea, ha il sapore della resa: “Lei siede in cima all’albero a cui molti ambiscono”.