Iltempo.it - Jovanotti: "Quel consiglio poi l'ho seguito". L'aneddoto su Berlusconi

Leggi su Iltempo.it

È tutto pronto per il gran finale e, ospite d'eccezione dell'ultima puntata di Belve, non sta nella pelle. Ne sono prova i contenuti social che il cantante stesso ha lanciato su Instagram nelle ultime ore. Affidandosi alla sapiente e acuta guida di Francesca Fagnani, il rapper ha concesso un'intervista intensa e divertente in cui, tra sorrisi e commozione, si è raccontato come forse mai aveva fatto prima. Un ritratto inedito e originale dell'uomo e dell'artista. Le critiche più che smontarlo, lo "caricavano". Le insistenti voci di un passato flirt con Valeria Marini, invece, non vanno né confermate né smentite in diretta tv: "Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei.", ha detto. Nel corso della chiacchierata con la conduttrice,ha parlato a cuore aperto della depressione di sua madre: "Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere.