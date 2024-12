Quotidiano.net - Italia, paese di mutui: ecco dove se ne fanno di più

Milano, 17 dicembre 2024 – Acquistare casa si conferma una priorità intergenerazionale. Vale sempre, ma in Lombardia ancora di più. Lo dimostrano i dati relativi ai, che vedono un quarto (il 24,6%) del totale dei contratti sottoscritti gravitare appunto nell’area lombarda. Una percentuale altissima, che corrisponde a un controvalore di 92 miliardi di euro e alla qualeinvece da contraltare il Molise e la Valle D’Aosta, appaiati allo 0.2% del totale. Rispettivamente a quota 768 e 660 milioni di euro. I dati sono il risultato di uno studio prodotto da Kìron Partner spa, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato i dati di Banca d’relativi allo stock diin essere concessi nel tempo alle famigliene per l’acquisto dell’abitazione e ancora in corso.