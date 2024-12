Ilrestodelcarlino.it - Il PUG finalmente adottato in Consiglio Comunale «è una giornata storica

Diciannove i consiglieri favorevoli, dodici i contrari. Sono quasi le 18 di giovedì 11 dicembre quando il Piano Urbanistico Generale - dopo quattro Commissioni Consiliari e due giornate in sala del- viene ufficialmentein. Ma prima della data che ha segnato l’inizio del futuro della città, l’iter è stato lungo e complesso, con un percorso che ha visto l’Amministrazione e l’Ufficio di Piano (nato appositamente per redigere il PUG) lavorare in concertazione, coinvolgendo portatori d’interesse ed enti territoriali per arrivare a un obiettivo comune. Ma che cos’è il PUG e da dove nasce l’esigenza di redigere un atto così importante? Il Piano Urbanistico Generale è lo strumento di pianificazione che il Comune di Ferrara ha predisposto per individuare le scelte strategiche e la disciplina per governare le trasformazioni del territorio, a quasi vent’anni dall’elaborazione del precedente Piano Strutturale