Top-games.it - GUIDA The Last Faith RISOLVERE il BUG al MANIERO ORDENS

Leggi su Top-games.it

Theil BUG al. Molto probabilmente, giocando al nuovo titolo The, Metroidvania in 2D con spunti da Bloodborne e Castlevania, sarete quasi certamente incappati un questo fastidiosissimo bug.Purtroppo, per adesso non sembra che gli sviluppatori abbiano risolto il problema, che pare abbia colpito tantissimi giocatori, come si evince dai post sulle pagine dedicate alla community su Steam. Per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere questo articolo, sperando che vi sia d’aiuto.BUG alche cosa succedeSe siete arrivati fino a questo punto del gioco, sapete già di cosa sto parlando. In alcuni enigmi di questa particolare mappa, vi viene richiesto di trasportare un pericoloso Bulbo Esplosivo. Questo Bulbo, oltre a detonare in anticipo in caso di danni subiti, praticamente eliminandovi sul posto se avete poca Salute, deve essere lanciato contro le speciali barriere che vedete nell’immagine, in modo da distruggerle.