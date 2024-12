Oasport.it - Ginnastica ritmica, Alessia Maurelli si ritira: la capitana delle Farfalle chiude una carriera di successi

ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica: ladella Nazionale Italiana diha comunicato la propria volontà di appendere il body al chiodo. L’annuncio da parte della leaderè giunto durante un Galà organizzato a Ferrara,ndo così unafatta di grandissimie condita soprattutto dalle medaglie di bronzo conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 insieme alle compagne di squadra.La 28enne, nativa di Rivoli (in provincia di Torino), ferrarese di adozione e ora residente in provincia di Rovigo, è entrata nel quintetto di Emanuela Maccarani nel 2014 e per dieci anni è stata una presenza fissa, con tanto di record di partecipazioni ai Giochi (tre contando anche Rio 2016, al pari di Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi).