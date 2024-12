Agendaitaliana.it - Feltri “vecchio rimbambito”? Stoccata alla sinistra: “Sono i comunisti che mi insultano!”

Leggi su Agendaitaliana.it

Vittoriolancia unaaiche lo “”: “Di me posdire quello che vogliono”, l’intervista al Corriere. Vittorio, giornalista di lunga esperienza, si è concesso un’intervista al Corriere della Sera. Parole, le sue, sempre pungenti, tipiche del suo stile diretto e spesso divisivo. Nonostante le controversie,ama definirsi come un uomo di cultura. Vittorioparla della moglie: “Quando torno a casafelice” Tra i momenti più difficili della sua vita, ricorda l’inizio precoce del lavoro a 14 anni, per supportare la famiglia dopo la morte del padre. Ma l’impegno e la determinazione l’hanno portato lontano: “stato fortunato quando Angelo Rizzoli mi volle al Corriere”.è noto per il suo stile giornalistico audace e tagliente, come dimostrano i suoi titoli che spesso fanno discutere.