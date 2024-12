Lanazione.it - Ex scuole Lambruschini, ci siamo. Il recupero in dirittura d’arrivo

Ci vorrà ancora qualche mese perché le extornino finalmente a nuova vita diventando la nuovo casa della cultura: laddove un tempo c’erano lenel cuore di Figline e per anni c’è stato solo abbandono e degrado, sta andando avanti il cantiere per ristrutturare l’area esterna e interna e ospitare la nuova biblioteca comunale, una sala polivalente e parte dell’archivio post-unitario. "Tutte le facciate sono state completate con il rivestimento lapideo e sono stati montati gli infissi dell’edificio – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Dario Picchioni –. Particolare attenzione è stata dedicata al restauro della facciata lato via Fabbrini, di cui sono state preservate le caratteristiche storiche. Internamente i lavori edili e strutturali stanno andando avanti spediti, mentre a breve sarà avviata la parte relativa agli impianti tecnologici".