È morta Marisa Paredes, attrice musa di Almodóvar che ha sedotto con classe i nostri Benigni e Comencini

Aveva 78 anni, e il suo tocco di grazia ha inciso in profondità sul regista più celebre e rappresentativo della Spagna che ne ha consacrato ruoli e talento con i film Tacchi a spillo e Il fiore del mio segreto. E oggi, nel giorno in cui non solo il suo Paese ma il cinema tutto le tributano l’estremo addio, non possiamo che rammaricarci per l’ineluttabile separazione da un’comedel regista Pedro, grazie al quale ha raggiunto la notorietà internazionale.Èdi Pedro AlmodovarUna interprete di, l’spagnolaoggi all’età di 78 anni nell’ospedale Fundación Jiménez Díaz di Madrid in seguito ad una complicazione di un problema coronarico. L’annuncio della scomparsa è arrivato con un post sui social dall’Accademia del Cinema spagnolo.