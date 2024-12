Lanazione.it - Duecento farfalle colorate. Le opere degli studenti raccontano la disabilità

coloratissime per volare sopra le barriere della. Realizzate dall’artista Valentina Parisi, sono statedagli alunni delle suole medie di Bibbiena e Soci con il progetto "Dialoghi sulla", proposto dalla fondazione Alice onlus e adesso si trovano appese sul muro del museo Archeologico. Ad arricchire il progetto, al quale hanno aderito oltreragazzi e ragazzi, il contributo portato da due testimonial con: Maurice Vaccari e Genny Ciapetti, uno laureato in filosofia, l’altra in scienze dell’educazione. Maurice, casentinese d’adozione è nato in Madagascar senza braccia e senza mani, Genny, che da tempo fa parte della fondazione, ha importanti difficoltà nel parlare. Entrambi si sono presentati ai ragazzi e il dialogo è iniziato subito con una fluidità impressionante.