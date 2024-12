Quifinanza.it - Due multe per Meta, un conto da 290 milioni di dollari per violazioni sulla privacy

Leggi su Quifinanza.it

Una giornata nera per, che ha ricevuto duemilionarie in un giorno: prima una sanzione di 50diaustraliani (30,2di euro circa) per risarcire 311mila utenti a seguito dello scandalo Cambridge Analytica, poi una seconda molto più consistente, pari a 250di euro per una violazione dei dati personali su Facebook avvenuta nel 2018 e conseguente violazione del Gdpr.La multa per lo scandalo Cambridge Analyticaha accettato di risarcire 311mila utenti in Australia con un pagamento di 50diaustraliani (circa 30,2di euro) a seguito dello scandalo Cambridge Analytica. Dopo quattro anni di trattative, la compagnia di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con l’Australian Information Commissioner. Due anni fa,aveva già risolto una class action negli Stati Uniti con un risarcimento record di 725di, la somma più alta mai versata dalla società per chiudere un’azione legale collettiva.