Dolomiti, bimbo resta schiacciato sotto una motoslitta della polizia: è grave

Un bambino di 7 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santa Chiara di Trento. Unalo ha travolto sulle pisteTognola, a San Martino di Castrozza. Il piccolo ha riportato la frattura del bacino e uno schiacciamento dell’addome. I medici del reparto di terapia intensiva monitorano costantemente le sue condizioni.Leggi anche: Angela Celentano, ci sono riscontri in Italia: “Indagini in fase avanzata”La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre. Il bambino si trovava con i genitori sulle piste. La famiglia aveva deciso di scattare una foto ricordo. Il piccolo è salito sullamentre il papà preparava lo scatto. All’improvviso il mezzo si è mosso. Lasi è ribaltata, trascinando il bambino per diversi metri fino a un dirupo.