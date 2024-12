Lanazione.it - Divieto di vendere alcol: presto l’ordinanza

Una piazza libera dall’. I cartelli in piazza Don Minzoni lo ricordano a più riprese ma in molti ignorano il. E ora al vaglio dell’amministrazione comunale c’è un inasprimento del. L’ipotesi, al momento al vaglio degli uffici comunali, è di vietare non solo il consumo ma anche la vendita dell’in piazza e nelle zone circostanti ritenute sensibili. Servirà però un’ordinanza ad hoc che escluda determinate attività commerciali come ad esempio pub e ristoranti. Per tutte le altre tipologie di esercizi commerciali – minimarket in primis, ma anche bar –potrebbe entrare in vigore ildiici. Ordinanze simili sono già state adottate altrove ma per Empoli si tratta di una novità. Nel corso di queste settimane gli uffici sono al lavoro anche per individuare e circoscrivere il perimetro più delicato del centro in cui applicare il provvedimento.