Iltempo.it - Disastro green sul mondo dell'auto: ora tutti in Europa si svegliano e danno battaglia

Le grandi economie'Unione europea premono sulla Commissione affinché sospenda le multe contro le casemobilistiche per il mancato raggiungimento dei targete emissioni di Co2 (nel 2025) e anticipi la revisione dei target che prevedono il bando ai motori a combustione dal 2035. L'ennesimo tentativo di persuasione è stato portato avanti nella riunione del Consiglio Ambiente, con un ordine del giorno su richiestaa Francia proprio contro le multe alle casemobilistiche. «La transizione deve essere fatta preservando nel contempo la capacità'industriamobilistica europea. Nel 2024 le vendite di veicoli elettrici non hanno assorbito quanto ci si aspettava a livello globale, e non è successo nemmeno a livello europeo, e questo forse ha a che fare con le nostre politiche, di cui gli attori industriali ed economici non possono essere ritenuti responsabili.