Ilfattoquotidiano.it - Diego Milito è il nuovo presidente del Racing. Le lacrime di gioia del Principe dopo aver appreso la notizia – Video

La perfetta chiusura di un cerchio.è stato elettodelClub de Avellaneda. L’ex attaccante dell’Inter del Triplete diventa così ilnumero uno della squadra dove ha dato i primi calci a un pallone. Un’opportunità che aspettava da anni e che alla fine è si è concretizzata per davvero: quando hala, l’ex bomber nerazzurro è scoppiato in un pianto die di incredulità per un risultato insperato che lo porterà così a cominciare una carriera per lui del tutto inedita.LÁGRIMAS. ¡¡LÁGRIMAS DE!!es pura emoción luego de ser elegidode, en una elección histórica para La Academia.???? #DisneyPlus #SportsCenter pic.twitter.com/uRLTeSg3t6— SportsCenter (@SCESPN) December 15, 2024appeso gli scarpini al chiodo, Elè tornato a casa in Argentina per concentrarsi in maniera esclusiva suldiventandone il segretario tecnico per tre anni, prima di essere nominatodel club con il il 60,08% delle preferenze.