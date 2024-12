Cinecittà World apre le porte a Tony Effe | il trapper romano festeggerà il Capodanno nel parco divertimenti della Capitale

Leggi su Funweek.it

Dopo lo scalpore suscitato dal rifiuto del Comune di Roma di ospitareal concerto didi, arriva una notizia che renderà felici i fan del cantante., il, ha infatti offerto alla possibilità di esibirsi nella notte di San Silvestro.Il, da anni punto di riferimento per i festeggiamenti di, ha organizzato un evento ricco di attrazioni, musica e spettacoli per tutte le età. E proprio nel cuore di, all’interno del maestoso Teatro 1, storico set di numerosi film e kolossal,si esibirà nella notte più lunga dell’anno.“In nomelibertà di espressione”, dichiarano fonti del, “vogliamo offrire ala possibilità di esibirsi in un luogo simbolo del cinema italiano, dove hanno già calcato il palco artisti del calibro di Sfera Ebbasta e Claudio Baglioni”.