Metropolitanmagazine.it - Chi sono i vincitori del premio “Supporting Women’s Creativity”, creato da NABA x Carolina Herrera

Si chiama “”, ed è unconferito alle persone che, anche se non corrisponde al loro genere di nascita, si sentono donne eiscritte alla carriera alias. È l’iniziativa di: la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano ha lanciato un bando a settembre per artiste. Delle 200 candidature solo 73passate in finale; la giuria interna ha poi decretato le vincitrici. Il primoè andato a Martine Hellen Johannessen, studentessa del Triennio in Design, nata a Tonsberg (Norvegia) nel 2000, e Martina Lorusso, studentessa del Triennio in Cinema e Animazione, nata a Bari nel 2003.Chile vincitrici del”L’Accademia ha spiegato che la vincitrice, Martine Hellen Johannessen, ha portato opere che “vogliono essere una celebrazione del potere femminile.