Ilfattoquotidiano.it - “Chi riceve un trapianto di organi ‘eredita’ anche le emozioni, i ricordi e le preferenze sessuali del donatore”: ecco cos’è la memoria del cuore

Ad accendere i riflettori su questo argomento delicato e controverso è un recente articolo di The Daily Mail, che prende le mosse da una review dello scorso aprile (“Beyond the Pump: A Narrative Study Exploring Heart Memory”), con la quale gli autori mirano a comprendere questa complessa tematica allo scopo di “migliorare la cura del paziente neldie approfondire la nostra conoscenza di aspetti fondamentali dell’esistenza ed esperienza umane”. Perchére un nuovo organo, quando il proprio è al lumicino, significa poter tornare a vivere grazie a un’altra persona che ha invece perso la vita (non però nel caso di fegato e reni, che possono provenire da unvivo), e davvero può cambiare la propria visione del mondo.Nuove“Il campo dei trapianti di organo – in particolare del– ha portato alla luce interessanti fenomeni che sfidano le tradizionali comprensioni di, identità e consapevolezza”, scrivono i ricercatori, secondo cui “evidenze emergenti suggeriscono che ildipossa implicare il trasferimento alnte die di tratti della personalità del”.