Oasport.it - Calcio a 5, l’Italia domina la Lituania nella prima amichevole di Benevento

Leggi su Oasport.it

Ladella nazionale italiana dia 5 contro la, in quel di, finisce con un rotondo 4-0 per gli azzurri che asi impongono senza troppi problemi sugli avversari.Succede tutto nel primo tempo. Venancio è scatenato: sblocca il match al 6? e poi triplica al 14?, nel mezzo Musumeci timbra il momentaneo raddoppio. Gli uomini di Samperi salgono sul 3-0, che diventa 4-0 all’intervallo grazie al poker servito a tempo quasi scaduto ancora dal capitano Musumeci.ripresa lo staff tecnico italiano ne approfitta per sperimentare. Il risultato non cambia, ma le indicazioni sono preziose, anche perché domani, alle ore 20.00, si replica. Altro giro e altro test. Di seguito il tabellino del match e le dichiarazioni del ct Salvo Samperi.ITALIA-4-0 (4-0 p.