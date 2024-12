Brasile Ronaldo si candida per la Federcalcio | il messaggio social

Leggi su Sportface.it

Tramite unsuiil Fenomeno ha annunciato la suatura allabrasiliana. L’ex calciatore è dunque pronto a tornare in azione per dare una mano al suo paese e lo ha annunciato con una lettera a cuore aperto pubblicata sul suo profilo Instagram, dichiarando le sue intenzioni di contribuire al bene della CBF e di tutto il movimento calcistico del paese sudamericano.Le parole diÈ stato il calcio brasiliano ad aprirmi le porte del mondo intero. Non da giocatore, non parlo della mia storia. Il nostro calcio è molto più grande di me. Parlo di indossare la campana, del peso che porta. Essere il calcio brasiliano in ogni angolo del pianeta, rappresentare l’antica passione nazionale che andava ben oltre i suoi confini.Sì, siamo ancora l’unica squadra cinque volte campione del mondo, ma al momento anche il nostro concetto di eccellenza è molto al di sotto delle nostre potenzialità.