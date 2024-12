Lanazione.it - Bacci: "Sbagliato troppo in avvio"

Tornato da Grosseto con una sconfitta, il GhiviBorgo lavora sul campo per preparare al meglio la prossima gara interna contro il fanalino di coda Fezzanese, una partita assolutamente da non sbagliare, per chiudere bene il 2024 e, soprattutto, per mantenere un bel margine di vantaggio sulla zona calda. La classifica continua a sorridere anche se preoccupano la ultime prestazioni, in particolare per i troppi gol subìti, il vero problema dei Colchoneros, che giocano un calcio propositivo, segnano molto ma, francamente, incassano troppe reti, addirittura 19 negli ultimi cinque match. Anche allo stadio "Zecchini" soliti errori e 0 a 3 dopo poco più di mezz’ora, con l’ennsima partenza in salita che ha reso difficilissima una domenica già molto insidiosa alla vigilia, contro una formazione, come quella maremmana, costruita per primeggiare.