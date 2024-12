Iodonna.it - Ad attenderlo fuori dalla casa c'era Federica Petagna

Una puntata ricca, quella del Grande Fratello 2024, in onda lunedì 16 dicembre su Canale 5. Dopo i chiarimenti, i nuovi ingressi e gli interventi degli ospiti, si è passati al tanto temuto televoto. Erano cinque in nomination e il pubblico ha stabilito che a dover abbandonare il programma fosse Stefano Tediosi, il sesto eliminato di questa edizione. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2024” c’è il ritorno di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, e forse dei provvedimenti per Emanuele Grande Fratello 2024, eliminato Stefano TediosiI candidati all’uscita erano Helena Prestess, Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Stefano, appunto.