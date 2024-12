Anteprima24.it - Turris, pericolo radiazione scongiurato: attesa per le comunicazioni ufficiali della società

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn assenza di notiziedallail condizionale è ancora d’obbligo, ma sembraildiper la. Il sodalizio corallino, praticamente sul suonosirena considerando che la deadline era fissata per oggi, avrebbe corrisposto ai calciatori gli stipendi arretrati ricevendo anche il placet dall’INPS per la rateizzazione dei debiti di natura previdenziale. Decisivo per l’intera operazione l’intervento dell’ex patron Colantonio dopo l’accordo con l’attuale proprietà guidata da Ettore Capriola e l’immissioneliquidità necessaria nelle casse societarie per ottemperare agli improcrastinabili pagamenti da effettuare entro le 23:59 di oggi. In caso contrario per laci sarebbe stata ladal girone C di Serie C e la cancellazione di tutti i risultati ottenuti con un inevitabile stravolgimentoclassifica.