Sport.quotidiano.net - Troise guarda oltre:: "Ripartiamo da qui e puntiamo alla Coppa"

Leggi su Sport.quotidiano.net

vigilia Emanueleaveva sottolineato che battere la Pianese avrebbe avuto un valore importante per chiudere l’andata a quota 32 e prendere fiducia per il girone di ritorno. Un concetto che l’allenatore ripete nel post Pianese. "È un’ulteriore base di partenza per crescere ed acquisire consapevolezza in un torneo molto equilibrato. Mercoledì, in, avremo un altro step fondamentale". Sulla scelta di giocare senza centravanti di ruolo. "E’ una soluzione tattica su cui lavoriamo spesso. In base all’avversario, stavolta, c’erano le condizioni per proporla". Si sofferma su Pattarello. "Sono strafelice per lui perché non ha passato un momento semplice. Tutti devo avere l’ambizione di alzare il proprio rendimento". Non poteva mancare di fronte a microfoni e taccuini proprio lui, l’uomo della partita, Emiliano Pattarello, autore di tutti e quattro i gol amaranto.