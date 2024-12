Quotidiano.net - Tony Effe al Concerto di Capodanno, il Campidoglio ci ripensa. Gualtieri: “Non è censura”

Roma, 16 dicembre 2024 -non si esibirà aldidi Roma. Dopo le polemiche che hanno travolto ilsulla presenza del trapper al Circo Massimo, il sindacoha chiesto “un passo indietro” all’artista romano, ritenuto da molti “divisivo” per via dei testi delle canzoni “sessisti e violenti”. “È stato un errore, gli abbiamo chiesto un passo indietro”, ha confermato oggi il sindaco di Roma. Una decisione che era nell’aria già da ieri, quando l’onda della polemica è montata fino a spingere il Comune a una retromarcia di fortuna. Perfino le consigliere del centrosinistra e le militanti del Pd (lo stesso partito del sindaco) hanno chiesto adi cancellare la partecipazione del trapper romano al maxidel 31 dicembre, il più famoso e atteso d’Italia.