Telefoni e schede sim in carcere per chiamate ai familiari | 21 a giudizio

Cellulari eche di diverse compagnie che entravano neldi Montacuto a disposizione dei detenuti. Il giochetto è andato avanti un anno, tra il 2021 e il 2022, quando una perquisizione fatta nelle celle dalla polizia penitenziaria ne ha fatti emergere parecchi. Ad usare queini e quelle sim card sarebbero stati in 21, tutti detenuti di Montacuto e delle più disparate età e provenienza. I cellulari sarebbero girati di cella in cella per mantenere i contatti con l’esterno. Chi chiamavano i detenuti? Dalle indagini che hanno ora portato a processo 21 persone, tra i 31 e i 62 anni, per lo più delle regioni del sud d’Italia, Campania, Puglia, e alcuni anche del Veneto, che maneggiava i cellulari lo faceva per telefonare ai figli, alle moglie, ai fratelli, ai cognati e anche ad una nonna materna.