Stefano, Shaila, Helena, Tommaso, Non è la Rai: eliminato del GF, risultati dei sondaggi

Lunedì scorso durante la diciassettesima puntata del grande fratello sono finiti in nomination ben cinque gieffini e tra di loro ci sono anche alcune delle concorrenti più divisive e chiacchierate di questa edizione. Al televoto ci sonoTediosi,Prestes,Gatta,Franchi e le Non è la Rai. Proprio come accaduto una settimana fa, anche questa volta il pubblico è chiamato a votare per salvare il gieffino preferito dall’eliminazione dal gioco, non si tratta infatti di una votazione per eleggere l’immune. Stasera il concorrente che avrà ricevuto meno voti dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello., Non è la Rai,: chi saràdal Grande Fratello, che cosa dicono i.Dando una rapida occhiata ai gieffini che sono al televoto è facile capire chi non rischia di uscire,hanno migliaia di fan delle loro coppie, così comeha il suo personale “esercito”, che si fa sempre più numeroso da quando i suoi coinquilini hanno iniziato ad attaccarla senza sosta.