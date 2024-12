Biccy.it - Stefano e Lorenzo fra baci e coccole: al Grande Fratello è nata la ship degli Stefenzo

La crisi frae Shaila ha fatto molto avvicinare il gieffino ache si è intrufolato nel cuore dell’amico. Su Twitter è già nato l’hashtag #e i loro video sono diventati virali.In un video si vedeconsigliare adi non cacciare Shaila dal letto, ma di spostarsi lui a dormire con qualcun altro “tipo vieni a dormire con me”, gli dice. Un consiglio che Spolverato ha accettato dato che questa mattina si sono risvegliati insieme frasotto al piumone e abbracci.Comunque vada questa sera avremo unaperdita ##nonelaraiers pic.twitter.com/wOnXtLYG28— (@ssstasss) December 16, 2024in questi giorni sta molto male (lallero) per aver rotto con Shaila enon ha mai perso occasione per coccolarlo e dargli ini.