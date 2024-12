Ilrestodelcarlino.it - Sfilano centinaia di moto con slitte al seguito per la gioia dei bimbi della cardiochirurgia

"Re-parto in", grande successo, ieri, per l’iniziativa organizzata dall’associazione ´Un battito d’ali´ per portare conforto, leggerezza e spensieratezza ai bambiniCardiologia epediatrica degli Ospedali riuniti di Ancona. Dalle 10.30, tante lee le auto che hanno fatto tre giri attorno all’ospedale, coi baby pazienti affacciati dalle loro stanze. Soddisfatta la presidente di ´Un battito d’ali´, Chiara Mormile: "Il gioco è molto importante per i bambini ricoverati. Anche solo dieci minuti di svago, per loro, sono un riavvicinamento alla vita quotidiana, alla normalità". Tanti i progetti di ´Un battito d’ali´, tra cui quello che coinvolge l’ormai celebre dottor Pupozzi con la psicologa Annalisa Cannarozzo. Fra gli organizzatori anche Marco Ossidi, presidente dell’organizzazione Strazacy wspólnie przeciw bialacze, che in polacco significa ´Vigili del fuoco assieme contro la leucemia´.