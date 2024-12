Oasport.it - Sci alpino, amarezza per Tommaso Saccardi: in testa allo slalom di Coppa Europa a Obereggen, poi esce

Si chiude con parecchio amaro in bocca per i colori azzurri lodi, valevole per ladi scimaschile 2024-2025. Sulla pista altoatesina, infatti,, che aveva chiuso al comando la prima manche, ha inforcato nella seconda, gettando alle ortiche le chance di centrare una vittoria di prestigio.Il successo, questo punto, è andato al francese Antoine Azzolin, il migliore a evitare i rischi della seconda manche, che ha mietuto parecchie vittime illustri. Il transha concluso con il tempo di 1:40.09 (prima manche 50.56, seconda manche 49.53) con un margine di vantaggio di appena 4 centesimi sul finlandese Jesper Pohjolainen che si trovava in seconda posizione a metà gara.Completa il podio, quindi, il norvegese Oscar Andreas Sandvik a soli 5 centesimi dalla vetta.