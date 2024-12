Ilrestodelcarlino.it - Ravenna: quando il nuovo sbarco della Ocean Viking con 163 migranti

, 16 dicembre 2024 – Sono 163 ia bordoNave Ongche intorno alle 9 di domani (martedì) sbarcheranno nel porto diQuesta mattina il Prefetto diRaffaele Ricciardi ha tenuto la riunione finale di coordinamento per concordare con tutti gli enti coinvolti tempi e modalità per l'accoglienza delle persone recuperate nel corso di due distinti interventi di salvataggio svolti nel Mar Mediterraneo negli scorsi giorni dalla. Delle 163 persone a bordo, 21 sono minori stranieri non accompagnati, 33 minori facenti parte di nuclei familiari e 109 adulti di cui 9 donne singole, un neonato e una donna incinta. Svariate le nazionalità a bordo, con grande maggioranza di afghani (90), iraniani (32) siriani (25) gambiani (9) e con presenza anche di cittadini uzbeki, pakistani e burkinabé.