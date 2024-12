Anteprima24.it - Raccolta differenziata a Pagani: i consiglieri comunali Sessa e Ruggiero (Italia Viva) criticano l’amministrazione comunale

Tempo di lettura: 3 minutiI dati pubblicati da Legambiente sullacollocano il Comune diall’ultimo posto in Campania, con un tasso del 15,8%. Una situazione che Anna Rosae Santinodi, definiscono estremamente grave e sintomatica di una gestione amministrativa inefficace. Secondo i, il risultato negativo è il frutto di anni di immobilismo e mancanza di una strategia chiara per affrontare la crisi nella gestione dei rifiuti.“Non possiamo accettare chesi collochi in fondo alla classifica regionale dei Comuni Ricicloni”, afferma Anna Rosa. “Si tratta di un dato umiliante che non riflette né il potenziale della nostra città né le risorse spese in questi anni per migliorare il servizio.