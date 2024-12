Scuolalink.it - Punteggio del servizio militare nelle graduatorie ATA: il Consiglio di Stato conferma il riconoscimento

Ildiha accolto il ricorso presentato in merito aldeldelATA, stabilendo che ildi leva svolto anche non in costanza di rapporto di lavoro deve ricevere il medesimo trattamento a fini della carriera. Questa decisione rappresenta una svolta importante per molti candidati coinvoltidi circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La questione deldeldelATA Il nodo della questione risiede nella distinzione operata dal decreto ministeriale n. 50/2021, che prevede undifferenziato per ildi leva. Nello specifico: 6 punti per ilsvolto in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica; 0,60 punti per ilnon svolto in costanza di rapporto.