Sport.quotidiano.net - Pisa Primavera, si rinnova la partnership con Casciana Terme

, 16 dicembre 2024 - Siuna collaborazione significativa tra ilSporting Club e il territorio diLari, con un ruolo di primo piano per il settore giovanile nerazzurro. Anche in questa stagione, infatti, i marchi VisitLari edisaranno presenti come Top Sponsors sulle maglie della squadradelSporting Club. Unache conferma l’importanza dello sport come strumento di promozione del territorio. Lata collaborazione è stata celebrata in occasione della gara disputata alla Cetilar Arena, dove la squadra di mister Innocenti ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Monopoli. Per l’occasione, una delegazione del Comune die dellediè stata ospite della società nerazzurra.