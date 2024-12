Ilfattoquotidiano.it - Per le assicurazioni mediche Usa 370 miliardi di profitti. Ma un americano su quattro rinuncia alle cure per i costi

Dopo l’uccisione dell’amministratore delegato della UnitedHealth, con i social invasi da commenti favorevoli al killer, negli Stati Uniti fioccano le ricostruzioni su malefatte ed eccessi delle, perno del sistema sanitario a stelle e strisce. Si cercano di capire le ragioni di un malcontento che forse non si pensava potesse avere questa estensione e profondità. Le cifre che provocano maggiore indignazione sono quelle relative ai giganteschiincassati dcompagnie negli ultimi anni a fronte di un servizio offerto ai loro clienti sempre più spesso giudicato di cattiva qualità. UnitedHealth, in particolare, si è distinta per essere la compagnia che ha respinto più richieste di accessoe o di rimborsi per spesesostenute, ben il 32%, il doppio della media.