Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della decima giornata di A1. Di Fulvio lancia la Pro Recco

SERIE A1Francesco Di: comincia a salire di colpi, con il passare delle partite, l’attaccante recchelino. Altra partita di qualità, cinque volte a segno in casa del Posillipo.Stefano Luongo: l’esperienza dell’ex Proè fondamentale per il De Akker. Sono addirittura sette le sue reti messe a segno nella vittoria in casa dell’Onda Forte.Riccardo Lo Dico: derby intensissimo in Sicilia tra Telimar e Catania, la spuntano i padroni di casa anche grazie alle cinque reti dell’attaccante classe 1999, che sale in cattedra nei momenti decisivi.Francesco Cassia: è sempre lui, il centrovasca classe 2002, l’anima dell’Ortigia. La compagine siciliana domina in casaFlorentia e la stellasquadra è il trascinatore con tre reti a segno.