Ilfattoquotidiano.it - Ottavia Piana, soccorritori a lavoro senza sosta per superare con la barella la parte più stretta della grotta: “La speleologa 32enne è vigile”

“èe collaborativa”, rassicurano imentre proseguononella“Abisso Bueno Fonteno” in Val Seriana, nella Bergamasca, le complesse operazione per portare in salvo la, intrappolata a 585 metri di profondità da sabato pomeriggio dopo una caduta da una parete rocciosa che le ha causato diverse fratture. All’interno– tra tunnel e gallerie sotterranee, per la buonaancora inesplorate – sono presenti circa 20. Domenica laè stata raggiunta e trasportata in un punto all’internodove è stato allestito un campo base riscaldato. Manovre difficili quelle dei, che riescono – nel poco spazio a disposizione – a recuperarecon le corde e adagiarla sullaspinale.