Ilfattoquotidiano.it - Nasce il primo sakè fermentato nello spazio: una bottiglia potrebbe costare 600mila euro. “Così potrà essere gustato anche sulla Luna”

È la bevanda alcolica per eccellenza in Giappone, con una tradizione plurisecolare a cui è difficile far risalire la data esatta della sua invenzione. Ma ilè molto più di una semplice bibita, è un momento di convivialità e leggerezza gradito a molti cittadini giapponesi. Ed è quindi normale che altrettante aziende lo producano, consapevoli di avere una folta clientela di riferimento. Ma c’è chi vuole andare oltre e sperimentare qualcosa che nessuno ha mai nemmeno ipotizzato prima: produrre il.Sarebbe questa l’ultima audace idea dell’azienda Asahi Shuzo, parte del più noto brand diDassai, che vorrebbe inviare tutti gli ingredienti necessari per innescareStazione Spaziale Internazionale (ISS) la fermentazione con cui si ottiene la popolare bibita alcolica giapponese.