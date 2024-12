Ilgiorno.it - Milan, la Curva Sud contesta la società: “Noi non siamo americani”

o, 16 dicembre 2024 – Esplode la rabbia del tifo rossonero contro la. Dopo il deludente pareggio rimediato nel match contro il Genoa, reso ancora più amaro dalla coincidenza con i festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione, gli ultras dellaSud hanno fatto partire un’accesazione contro Gerry Cardinale e Red Bird, il gruppo attualmente alla guida del. Malumore a lungo covato I primi segnali di malessere – che per altro covava da lungo tempo – si erano evidenziati nel prepartita, durante le celebrazioni per il “compleanno” del Diavolo, quando alcuni fischi – in particolare da settori non occupati dalla tifoseria organizzata – erano partiti all’indirizzo dei dirigenti presenti in tribuna, inquadrati nei maxischermi. Nemmeno il “totem” Zlatan Ibrahimovic, consulente di mister Red Bird, è stato risparmiato.